Intervistato da Ojogo.pt dal ritiro della Nazionale danese, l'esterno destro del Benfica, Alexander Bah ha parlato della sfida in programma con l'Inter per i quarti di Champions League dicendosi molto ottimista: "In questo momento sentiamo di poter battere qualsiasi squadra, Inter compresa. Prima però c'è da preparare la partita contro il Porto. Ci concentreremo sul campionato e poi vedremo come andrà in Champions League. Penso che sarà un confronto equilibrato. Finale? È difficile da dire. Credo che il match contro i nerazzurri sarà equilibrato".