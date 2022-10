Dopo Joshua Kimmich, è toccato al tecnico del Bayern Monaco Julian Nagelsmann presentare la sfida di domani sera contro l'Inter. Partendo da un elogio per i nerazzurri: "Per me l'Inter non è una sorpresa, devo essere sincero. La squadra nerazzurra è fortissima, così come il Barcellona, alla fine sono i dettagli che decidono. Noi siamo stati un po' fortunati col Barcellona, se avessero segnato prima loro ci avrebbero anche potuto battere. Però nella fase a gironi non ci sono tante partite. L'Inter è molto forte, ha giocatori fantastici, non sono sorpreso. E anche se mancherà Romelu Lukaku, il nostro approccio non cambierà". Belle parole anche per Simone Inzaghi: "In Italia anche loro contano molto sull'esperienza. Ma sono contento per lui. L'Inter gioca un calcio che è bello da vedere. Non abbiamo avuto vita facile all'andata. Questo è sicuramente un merito suo. È bello che sia undici anni più vecchio di me e considerato ancora giovane in Italia. Lo si può vedere in lui".