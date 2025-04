Da ieri c'è la certezza, Manuel Neuer non giocherà Inter-Bayern Monaco. Al suo posto, come riporta Tuttosport, ci sarà Jonas Urbig. Il classe 2003 arrivato dal Colonia a gennaio per oltre 8 milioni di euro, ha dovuto bruciare le tappe. Buttato dentro in Champions contro il Bayer Leverkusen, non è più uscito.

Le due gare col Bayer sono anche le uniche con la porta inviolata, nelle altre sei ha sempre preso almeno un gol, undici il totale con una media superiore al gol a partita. Qualche incertezza, come quella contro il Borussia Dortmund sabato scorso. Domani l'ennesimo grande test per un portiere che fino alla stagione in corso non aveva nemmeno mai giocato in Bundesliga.

A sostenere lui e i compagni di squadra ci saranno 4.300 tedeschi attesi al Meazza.