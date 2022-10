Hai giocato quasi sempre, qual è il tuo segreto? "Io vengo sempre ad allenarmi per dare il meglio di me stesso, ci vuole tanto lavoro, tanto impegno. Per questo ci si allena, per poter giocare bene le partite. Non veniamo qui a divertirci, ma per creare una certa base".

Siete in buona forma, quanto è fragile questa situazione? "Nessuno vuole mollare adesso, rompere l'equilibrio. Non è fragile secondo me, anche prima abbiamo giocato abbastanza bene e abbiamo fatto vedere buone prestazioni e buoni risultati. Io non penso che un cattivo risultato domani potrebbe rompere questo andamento".

Cosa pensi del calcio italiano, visto il momento complicato che vive anche la Nazionale?

"Noi abbiamo affrontato più volte l'Italia, anche in Nations League. Si vede che sta cambiando qualcosa, ci sono dei giocatori che sono meno conosciuti all'estero. Sono rimasto sorpreso dal fatto che i campioni d'Europa non si siano qualificati ai Mondiali".

Come scenderete in campo domani?

"Ho letto tante speculazioni sulle nostre scelte tattiche, noi vogliamo mandare dei segnali, non solo alla squadra ma anche fuori. Vogliamo fare vedere divertimento in campo, vogliamo vincere ogni partita. Poi vedremo come scenderemo in campo domani, ieri abbiamo analizzato la gara del weekend mentre oggi e domani ci concentreremo sulla gara con l'Inter".

Siete favoriti per la Champions?

"Può essere, a inizio stagione nessuno ci pensa, è una cosa che si decide da febbraio in poi. Noi siamo orgogliosi di aver fatto bene in un gruppo difficile e di esserci qualificati agli ottavi con due giornate di anticipo e la certezza del primo posto. È questo che conta per ora".

A prescindere dall'avversario, voi fate vedere sempre il massimo. Quanto è importante?

"Molto importante, mantenere un livello alto è fondamentale. È il modo giusto di approcciare ogni partita, l'abbiamo seguito anche quando i risultati non accompagnavano le prestazioni. Tutti i giocatori possono giocare ad altissimo livello, è quello che ci serve per avere successo".