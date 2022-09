Oliver Kahn esulta per l'esordio vincente del suo Bayern Monaco. Il CEO dei bavaresi, intervenuto su Twitter dopo il successo per 2-0 in casa dell'Inter, ha commentato: "Un inizio perfetto per la nostra fase a gironi in Champions League! Una vittoria in trasferta molto importante per il futuro. Congratulazioni alla squadra e allo staff tecnico! Non vediamo l'ora della partita contro il Barcellona, ma ora siamo completamente concentrati sullo Stoccarda".