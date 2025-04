Protagonista ieri in conferenza stampa, Lamine Yamal parla anche ai microfoni di Prime Video alla vigilia di Barcellona-Inter. Si inizia commentando il campetto di periferia in cui la stellina dei blaugrana ha mosso i primi passi da calciatore: "Ogni volta che giocavo lì pensavo di partecipare a una finale di Champions League. Ora sto vivendo questo sogno davvero, sono esattamente i momenti che sognavo quando ero lì, guardando la TV, e ora li sto realizzando".

Hai solo 17 anni e sembra che tu stia sempre giocando nel chill, 'vas rulay', come dice il tuo amico Balde. Come si affronta tutta questa pressione soprattutto quando gente come Messi o Ronaldinho dicono che sei il migliore?

"Provo a fare quello che mi riesce meglio, giocare a calcio. Devo stare tranquillo e divertirmi, perché quando ci si diverte tutto riesce più facile. Non posso pensare alla pressione che ho addosso, per me è una forma di motivazione. Quindi non posso che divertirmi e dare il massimo per questa maglia".

Hai sempre detto che se non fossi stato un calciatore avresti fatto lo youtuber. Come presenteresti questa partita ai tuoi follower?

"Gli direi che si tratta della miglior partita possibile di questa giornata, che stiano attenti e che il Barcellona darà tutto e proverà a vincere a qualsiasi costo e arriverà in finale".