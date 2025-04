Con una Copa del Rey in tasca e la possibilità di vincere anche Liga e Champions League, completando uno storico Triplete con la maglia del Barcellona, Pedri non nasconde l'ambizione personale di poter mettere le mani sul prossimo Pallone d'Oro. Anche se, per ora, preferisce non fare voli pindarici: "Alzare il Pallone d'Oro è sempre stato un mio sogno, ma manca ancora un mese alla fine della stagione. Penso solo alla squadra e a vincere, poi magari inizieremo a parlarne - le parole dello spagnolo a UEFA.com -. Rodri ha dimostrato che anche un giocatore che macina chilometri a centrocampo e detta i ritmi può vincere questo premio. Sono molto contento che l'abbia vinto perché mi piace molto giocare con lui quando sono in nazionale. È un giocatore che controlla benissimo il gioco, riconquista palla, avanza e segna: è ovunque".