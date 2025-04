Barcellona a rischio nuovo forfait per il match di mercoledì con l'Inter: l'esterno Alejandro Balde non si è allenato quest'oggi e con molta probabilità non sarà a disposizione di Hansi Flick, anche se negli spogliatoi non è ancora stato escluso al 100%. Il motivo per cui la porta al suo ritorno non è completamente chiusa è legato alla sua ferrea volontà di essere presente al Montjuic, anche partendo dalla panchina. Ma secondo il quotidiano AS, è lo stesso Flick a frenare il desiderio di Balde di giocare mercoledì, per non correre rischi.

Balde si è infortunato al bicipite femorale sinistro il 12 aprile, un infortunio che richiede una particolare cautela in quanto trattasi di un muscolo particolarmente insidioso e molto soggetto a ricadute. Non dimentichiamo che Balde la scorsa stagione ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico a causa di un infortunio al bicipite femorale della gamba destra. Si presuppone che Balde sia a completa disposizione nel match del 6 maggio a San Siro, magari con qualche minuto di rodaggio a Valladolid in campionato.