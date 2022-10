Dopo il 3-3 di ieri sera contro l'Inter, il difensore del Barcellona, Eric García ha così commentato risultato e prestazione ai microfoni di Movistar: "Stasera abbiamo fatto errori inammissibili a questi livelli. Avevamo fatto il gioco che volevamo fare: spingere alto e rubaregli palla. La nostra esigenza era continuare così ma nel secondo tempo non abbiamo controllato le cose come nel primo. Quando abbiamo rischiato di giocare con tre in difesa, sono stati i 15 minuti che ci hanno quasi ucciso. Abbiamo lottato fino alla fine per ottenere il pareggio e finché c'è speranza dobbiamo continuare. [Ma] abbiamo avuto una grande opportunità e non l'abbiamo sfruttata".