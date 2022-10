Adesso è ufficiale: l'Atletico Madrid ha riscattato Antoine Griezmann dal Barcellona per una cifra pari a 20 milioni di euro più 4 di bonus. Il club madrileno ha annunciato il riscatto del giocatore dai blaugrana, prossimi avversari dell'Inter in Champions League.

"Atlético de Madrid e FC Barcelona hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Antoine Griezmann, che dall’estate del 2021 e fino ad oggi aveva giocato per il nostro club in prestito dal Barça. Inoltre, l’attaccante francese ha firmato un contratto che lo legherà alla nostra società fino al 30 giugno 2026", si legge in una parte del comunicato.