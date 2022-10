Insieme a Xavi, in sala stampa del Meazza per la canonica conferenza della vigilia, si presenta anche Marcos Alonso per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. Di seguito le sue dichiarazioni: "Domani affronteremo una partita molto difficile, dobbiamo restare concentrati per portare a casa i tre punti. Arriviamo in un buono stato di forma ma è presto per parlare dell'eventuale vittoria della Champions" ha esordito l'ex Chelsea.

Come ti senti?

"Finora credo che mi stia adattando pian piano alla nuova squadra, ma credo di essere molto contento e cercherò di fare il mio lavoro al 100% per farmi trovare sempre pronto. Lavoro su questo".

Sulla sua posizione. Puoi giocare da terzo di difesa?

"Non sarebbe la prima volta. Il mio desiderio principale è quello di giocare per ciò se per il mister va bene io darò il 100% a prescindere dalla mia posizione ideale".

Come avete affrontato il fatto di essere primi in Liga?

"È un dato. È impotante essere lì a fine stagione, ovviamente è meglio essere primi, ma l'importante è che i risultati continuino ad arrivare".

Praticamente è una gara a eliminazione diretta.

"L'Inter è una grande squadra, lavora molto a livello di tattica, sono molto fisici, ma noi ci troviamo in un ottimo momento di forma e vogliamo vincere domani".