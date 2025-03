Atalanta-Inter si avvicina e alla Gazzetta dello Sport parla Davide Zappacosta, che per gol e assist stagionali in Europa nel suo ruolo ha davanti solo Achraf Hakimi (Psg) e Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Questa è la miglior stagione della sua carriera?

"Beh, se penso alla scorsa, all’Europa League vinta... Però a livello personale i numeri dicono questo, sì. Pensare ogni anno che dovrà essere la tua stagione migliore: funziona".

I numeri: lei davanti a gente come Alexander-Arnold, o Dumfries che sfiderà domenica.

"Fa effetto se penso a me e a quanto sono stato costante, ma soprattutto alla squadra: a quanto le sono stato utile".

Ovvero con sette assist e cinque gol, di cui quattro in campionato: il quinto contro chi?

"Contro l’Inter in campionato ho giocato undici volte: mai vinto, mai un gol o un assist. Magari...".

A proposito di fascia sinistra: quanto può incidere l’assenza di Dimarco?

"Pesante: negli ultimi anni spesso ha fatto la differenza. Però la forza dell’Inter è anche quella di avere una panchina così lunga".

Gasperini, a sorpresa, il 22 febbraio ha detto: «Dobbiamo credere nell’impossibile». Ovvero nello scudetto. Quanto vi ha sorpreso?

"Il nostro è uno spogliatoio dove si fanno poche chiacchiere, ma si fissa sempre un obiettivo forte. La parola scudetto sdoganata oggi non è un problema: se a metà marzo sei lì non è un caso, e sarebbe da pazzi non giocarci una chance che ci siamo meritati. Essere contenti di quello che abbiamo fatto finora non significa accontentarsi".

L’Inter è la più forte?

"Non solo del campionato: è fra le tre-quattro più forti d’Europa".

Arrivate a questa sfida come meglio non potreste?

"Credo di sì e comunque così deve essere: la nostra miglior versione possibile. È una di quelle partite bellissime da giocare, a viso aperto e con la convinzione giusta: all’Atalanta non è mai capitato, a metà marzo, di affrontare in casa la prima in classifica a meno tre. Questa partita arriva al momento giusto".