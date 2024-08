Aggiornamento sanitario in casa Atalanta in vista della sfida contro l'Inter di venerdì sera: Ieri in allenamento Nicolò Zaniolo ha accusato un risentimento muscolare all'adduttore sinistro: salterà - almeno - la partita con l'Inter di venerdì sera, in attesa di evoluzioni. Nel frattempo Ademola Lookman, dopo il caso di mercato che sembrava poter portare a un addio in direzione estero, oggi si è allenato con il gruppo guidato dal tecnico Gian Piero Gasperini. Lo evidenzia Bergamo News.