Parole importanti quelle espresse da Hakan Calhanoglu nel suo primo giorno ad Appiano Gentile che mettono fine al tormentone estivo nato dopo il Mondiale per Club, o meglio, immediatamente dopo la sconfitta col Fluminense valsa l’addio alla competizione statunitense. Ma dal primo (ufficioso) giorno della nuova stagione le novità emerse non riguardano il centrocampista turco, tirato fuori dal ciclone del mercato già ieri dalle dichiarazioni dell’agente Stipic.

A presentarsi alla Pinetina oggi infatti sono anche il resto dei compagni di Hakan tornati prima del resto del gruppo dagli USA, ovvero Pavard, Bisseck e Zielonski, ma l’aggiornamento riguarda Davide Frattesi. Uno dei grandi indisponibili della spedizione nel Nuovo Mondo ma non uno dei presenti oggi al BPER Center. L’ex centrocampista del Sassuolo, che non ha mai fatto le vacanze per via dell’intervento all’ernia inguinale, ha iniziato ieri la sua riabilitazione così da poter essere a disposizione di Chivu il prima possibile, come ha fatto sapere Sky Sport che fa il punto giornaliero.

Mattinata di visite mediche per i giocatori sopraccitati rientrati anzitempo dagli Stati Uniti, Calha compreso, prima dell’allenamento pomeridiano svolto sì seguendo un percorso personalizzato ma sul campo, segnale che manda good vibes al tecnico romeno che ritroverà il resto della squadra sabato prossimo. Giornata di lavoro invece per il new entry Bonny.