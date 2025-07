Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi (RILEGGI QUI L'ESCLUSIVA), l'Inter ha trovato l'intesa definitiva per il trasferimento di Aleksandar Stankovic al Club Bruges. Un'operazione da 10 milioni di euro, all'interno del quale il club nerazzurro ha inserito una recompra biennale che cambia di prezzo tra il 2026 e il 2027.

Nella giornata di oggi, come riportato da Matteo Moretto su X, sono attese le firme e l'ufficialità del trasferimento. Per l'Inter si tratta della prima cessione importante di questa finestra di mercato, ma essendoci la recompra la plusvalenza intera non potrà essere iscritta subito a bilancio.