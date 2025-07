È notizia di ieri la nuova partnership stretta dall'Inter con il colosso dell'auto elettrica Build Your Dreams, comunemente noto come Byd. Ultimo capitolo, per il brand cinese, "di un lento ma inesorabile sbarco del made in China nel mondo delle sponsorizzazioni calcistiche occidentali" come scrive Il Sole 24 Ore nell'approfondimento dedicata alla nuova collaborazione del club nerazzurro che sostituirà lo storico sponsor Volvo con il sopraccitato sodalizio.

"L'intesa mette in sinergia due brand in espansione: l'Inter, con oltre 533 milioni di tifosi in tutto il mondo, è al secondo posto tra i club calcistici globali per crescita della fanbase negli ultimi cinque anni" si legge sul Sole che ricorda: "In Cina i nerazzurri hanno oltre 154 milioni di tifosi, cifra che ha dell’incredibile anche considerando gli anni in cui il club era in mano alla famiglia Zhang attraverso Suning Holdings Group. In Sudamerica, altro mercato rilevante per Byd, grazie a Lautaro e soci l’Inter sfiora i 90 milioni di fan".