Presente alla 55ª edizione del Giffoni Film Festival, Beppe Bergomi ha parlato della sua Inter in vista della nuova stagione. Prima domanda concentrata sul nuovo tecnico, Cristian Chivu, alla quale l'ex capitano nerazzurro risponde così alla Gazzetta dello Sport: "È un ragazzo che conosco. Non facciamoci ingannare dal suo modo di essere sempre gentile e disponibile. È un ragazzo che ha carattere. Ha vinto tutto con l'Inter, e non vinci per caso, ha carattere per non dire altro. E quello lo porterà anche in panchina. Certo sarà difficile, perché ha fatto solo tredici partite in Serie A oltre al settore giovanile e ci vorrà un impegno arduo nel gestire questo genere di situazione. Ma se lo hanno scelto è perché ha le doti morali e tecniche per farlo. E poi la famiglia Inter lo proteggerà, sono fiducioso".

Leoni potrebbe essere quello giusto per la difesa?

"L'Inter ha bisogno di un difensore veloce sui cinquanta metri perché i difensori all'Inter sono molto bravi nelle letture, in impostazione e infatti gioca benissimo con i vari Pavard, Bastoni, Bisseck, Acerbi però hanno grandi qualità ma difettano un po' nella velocità a campo aperto. Quindi io non dico Leoni o meno, ma dico che l'Inter ha bisogno di un difensore che difende a campo aperto, che dà coraggio per alzare la linea e pressare alto. Leoni é un grande giocatore, un classe 2006, é un investimento per il futuro. E penso l'Inter quest'anno possa fare mercato anche senza vendere perché in questi anni Inzaghi ha fatto un buon lavoro e un po' di soldi in cassa li ha portati".

Lookman potrebbe far fare il sto di qualità?

"L'Inter in questi ultimi cinque anni é diciannovesima-ventesima per dribbling, certo che un giocatore come Lookman che dribbla é importante. Ma Ademola ti porta un cambiamento di sistema e si gioca tutto sulla mediana se giochi a tre quindi è tutto da costruire. Poi i giocatori venuti dell'Atlanta fanno tutti un po' fatica, ma magari non é il suo caso perché é un giocatore di personalità e ce l'avrà anche a San Siro. come scelta tecnica sarebbe giustissima".