L'Inter si aspetta uno scatto da Lookman in queste ore per facilitare l'operazione grazie alla quale i nerazzurri sperano di portare il nigeriano a Milano. Come spiega La Gazzetta dello Sport, Inter e giocatore hanno un accordo per un quinquennale a 4,5 milioni netti a stagione, a salire fino a 5. L'attaccante ha rifiutato le altre proposte, alcune anche più ricche come quella del Napoli, e per ora ha optato per la linea "morbida". Si sta curando a Zingonia per recuperare da un infortunio, ma da qui a fine mese potrebbe esserci uno strappo all'orizzonte.

Nel frattempo l'Atalanta guadagna tempo per eventuali chiamate dalla Spagna, mentre Ausilio e Marotta aspettano il momento giusto per un eventuale rilancio. In preparazione un rilancio di 2-3 milioni di parte fissa, con la sensazione che l'Atalanta possa aprire a uno sconto rispetto ai 50 milioni di euro richiesti.