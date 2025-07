Hakan Calhanoglu è tornato quest'oggi ad Appiano Gentile e si è detto pronto a proseguire la sua avventura in nerazzurro, nonostante le tantissime voci che l'hanno visto protagonista in chiave mercato dalla Turchia. Il centrocampista, dopo le dichiarazioni rilasciate ai giornalisti nel pomeriggio, ha anche pubblicato un post sui social in cui afferma: "Rieccoci di nuovo".