Trenta giorni al via della stagione 2025/26 che prenderà il via con gli anticipi di sabato 23 agosto. La prima squadra in campo sarà il Napoli campione d’Italia in carica, favorito per il bis a 2,50 su William Hill e 2,95 su 888sport, in vantaggio sull’Inter, rivale lo scorso campionato fino all’ultima giornata, primo rivale a 4.

Poca fiducia invece sulla Juventus, a secco dal 2020, offerta a 5,50, mentre sale a 6,40 il Milan, che dopo un anno negativo chiuso senza qualificazione europea cerca l’inversione di marcia con il Massimiliano Allegri 2.0. Più staccata la prima Roma di Gian Piero Gasperini a 11, seguita dall’Atalanta del nuovo corso Ivan Juric fissata a 25 volte la posta.