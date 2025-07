Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport Insider dove è tornato a parlare anche dei rumors estivi che lo volevano pronto ad approdare sulla panchina di una big, con l'Inter particolarmente interessata: "Non leggo tanto. Sono molto contento di quello che faccio. Sono molto sincero e aperto, cerco sempre di fare le cose in modo diretto e per questo sono tranquillo. La mia vita è stata sempre così, molto veloce, da allenatore ancora di più. Io sono molto contento al Como, con le persone con cui lavoro, dalla società allo staff. Abbiamo una squadra giovane, con tanta voglia di crescere, e il presidente che ci lascia lavorare come crediamo con uno staff che lavora tutti i giorni 24 ore per migliorare. Anche se non sembra siamo ancora all’inizio".

Le aspettative su di voi sono cambiate. Per voi è uno stimolo?

"Non penso che un allenatore prepari una partita in modo diverso contro di noi. Se affronti il Milan o la Juve, non è che prepari la gara più o meno seriamente. Io preparo un’amichevole come se dovessimo affrontare l’Inter. Tutti gli allenatori vogliono vincere, tutti sono preparati studiano gli avversari. Per questo dobbiamo essere sempre preparati, sapere contro chi si gioca".