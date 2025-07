David Hancko non si trasferirà all'Al-Nassr. E' saltato il trasferimento del difensore, accostato nelle scorse settimane anche all'Inter, dal Feyenoord ai sauditi. Secondo quanto raccontato da Voetbal International il giocatore si è recato in Austria, nel ritiro dell'Al-Nassr, dopo aver disdetto l'appartamento a Rotterdam. Invece di essere accolto nell'albergo della squadra è stato "respinto" e sistemato in una struttura a parte, quasi fosse un indesiderato.

Stizzito dalla situazione, il Feyenoord ha chiuso definitivamente le porte al trasferimento e ha richiamato il giocatore. "Non abbiamo mai visto niente del genere», ha commentato Raymond Salomon, portavoce del consiglio di amministrazione del club olandese.