Conclusasi ieri l'avventura dell'Italia Femminile all'Europeo dopo il ko incassato contro l'Inghilterra, il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha mandato un messaggio alle azzurre attraverso un post pubblicato sul suo profilo X:

"Un grazie profondo alle Azzurre per un Europeo nel quale hanno dato spettacolo e hanno rappresentato al meglio l’Italia. Avrebbero meritato molto di più, ma non sarà 'l’ultimo minuto' ad affievolire i sentimenti della nostra riconoscenza per quanto fatto e per come l’hanno fatto. Non mancheranno le più alte soddisfazioni e noi saremo sempre vicine a loro e al calcio femminile italiano, qualunque sia la sorte, ma sempre con onore".