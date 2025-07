Qualche minuto fa, Hakan Calhanoglu è arrivato ad Appiano Gentile, preceduto dal direttore sportivo Piero Ausilio. Dopo aver commentato lo striscione appeso fuori dai cancelli della Pinetina, il centrocampista turco ha chiarito la sua situazione: "Se resto? Sì, sì, parleremo quando sarà il momento".

Parlerai con Lautaro?

"Ho già parlato, non c'è problema. Siamo professionisti, tutto chiarito. Quando tornerà lo abbracceremo, ora è in vacanza. Eravamo pieni nella testa, ora siamo rilassati".

FcIN - Si punta a vincere tutto quest'anno?

"Speriamo di sì".

Ci racconti il tuo stato d'animo?

"La mia vacanza non è stata facile per via delle tante speculazioni, ma eravamo sempre in contatto con l'Inter. Durante il Mondiale sono andati via i giocatori infortunati, io ho fatto preparazione e sono tornato nelle migliori condizioni. Sono contento di essere tornato, ora voglio cominciare a lavorare".

Sarà tutto a posto nel ripartire? Ci sono state tante voci di mercato.

"Come succede ogni anno. Questa volta un po' di più. Ma non ho voluto dire niente perché volevo che i nostri tifosi vedessero una volta che sarei tornato qui, parlare sempre non è giusto".

Ma sei contento di rimanere?

"Certo, sono un giocatore dell'Inter e voglio continuare qui".

FcIN - Magari rinnovi?

"Vedremo cosa succederà, il mio obiettivo è essere lì e vincere trofei".