Non è stato solo un semplice aggiornamento, quello tra l'Inter e l'agente Crnjar di qualche giorno fa per parlare di Giovanni Leoni. All'agente, secondo il Corriere dello Sport, è stato illustrato il progetto per l'inquadramento tecnico più immediato e a lungo termine. I riscontri sono stati tutti positivi e il ragazzo ha apprezzato tutto. Compresa la proposta contrattuale, che andrà comunque approfondita.

Leoni, si legge, ha deciso di aspettare i tempi dell'Inter. La priorità per il club di via della Liberazione è l'affare Lookman, per cui oggi non ci sono le condizioni per l'assalto al Parma. L'eventuale arrivo del giovane difensore è strettamente legato a quanto si raccoglierà con le uscite.

Il ragazzo ha dato preferenza all'Inter, ma non può valere in eterno e tra le concorrenti ci sono Milan, Juventus, più sotto traccia il Liverpool (solo quale sondaggio). Marotta e Ausilio si sono però portati avanti col lavoro. Leoni era stato già individuato l'estate scorsa, ora è ancor più nel mirino sulla spinta di Chivu.

Il Parma potrebbe anche scendere a 35 milioni, ma non meno. I nerazzurri se ne sono garantiti 9,5 da Aleksandar Stankovic al Bruges e lavorano per cedere Asllani, Sebastiano Esposito, Taremi, Buchanan e Palacios. Sullo sfondo c'è Bisseck: l'Inter vorrebbe tenerlo e vederlo crescere, ma se arrivasse un'offerta da almeno 35 milioni dalla Premier allora il tedesco potrebbe partire e automaticamente si andrebbe su Leoni.