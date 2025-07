Prima volta ad Appiano Gentile per Ange-Yoan Bonny, che intorno alle 14 si è presentato ai cancelli del BPER Training Centre per iniziare sul campo la nuova esperienza nerazzurra. Dopo Hakan Calhanoglu e Yann Bisseck, in attesa di Benjamin Pavard e Piotr Zielinski, l'ex Parma è arrivato in auto, con a bordo anche l'agente Luca Bascherini, seduto dietro.