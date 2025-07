Solo tredici minuti in campo per l’interista Annamaria Serturini nell’avventura svizzera dell’Italia Femminile a Euro 2025, esperienza finita ieri in semifinale contro l’Inghilterra. Metabolizzata la disfatta, la centrocampista nerazzurra ha espresso le sue emozioni su Instagram.

“Il nostro Europeo finisce a pochi infiniti secondi dalla finale” ha premesso a cuore aperto, prima della lunga lettera social rivolta alla famiglia azzurra, come da lei definita: "Proprio oggi più di ieri però voglio sottolineare la fortuna che abbiamo avuto di vivere questo viaggio spettacolare. Un gruppo di persone stupende che sono diventate una FAMIGLIA, riuscendo di giorno in giorno a scrivere un pezzo indelebile di storia. Ora fa male, fa tanto male per com'è andata. Sono certa però che nel cuore degli italiani noi abbiamo vinto", ha continuato prima di rivolgersi direttamente al pubblico, ai tifosi, ai connazionali.

"Adesso non spegnete le vostre attenzioni, continuate a credere che si possono ancora vivere emozioni così con questa maglia che ci rappresenta tutti. Continuiamo a lavorare in campo e fuori, per le strade delle nostre città, con le parole lontane dall'ignoranza ed i fatti oggettivi, per credere che quello che è stato oggi un traguardo incredibile possa diventare sempre di più qualcosa di vicino alla ‘normalità’. É stato un viaggio stupendo fatto di occhi sognanti e cuori che esplodevano. Noi non ci fermeremo. Quindi non fermatevi. GRAZIE AZZURRE. GRAZIE NOI. GRAZIE ITALIA".