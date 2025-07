José Mourinho, allenatore del Fenerbahçe, ha rilasciato un'intervista ai microfoni dell'emittente portoghese Canal 11 nel corso della quale ha avuto parole importanti nei confronti del Paris Saint-Germain di Luis Enrique, mattatore dell'ultima stagione. E nel farlo, si lascia andare ad un paragone sempre attuale: "Il PSG è la grande squadra di questa stagione. Hanno vinto la Champions League in questo modo, avendo teoricamente perso il loro miglior giocatore", afferma lo Special One con riferimento eloquente a Kylian Mbappé, per poi aggiungere: "Mi ricorda quando ho vinto la Champions League con l'Inter senza Zlatan Ibrahimovic. Lui è andato al Barcellona, alla fine abbiamo vinto il titolo e lui no".

Mou prosegue: "Mi piacciono Nuno Mendes e Vitinha-. Dico solo una cosa: c'è ancora un buon gruppo di centrocampisti che hanno fatto una grande stagione. Ma di terzini come Nuno Mendes ce ne sono pochissimi. Sembra che si diverta in campo. Mi piacerebbe che uno di loro lo vincesse, ma Jorge Mendes mi confonderebbe, perché per lui l'unico che dovrebbe vincerlo è Lamine Yamal".