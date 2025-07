L'arrivo ad Appiano Gentile di Hakan Calhanoglu, nella giornata di ieri, trova ampio spazio sui quotidiani odierni. Se ne parla anche sulla Gazzetta dello Sport, sia per le parole pronunciate ieri riguardo al suo futuro (il giocatore ha sottolineato che resterà in nerazzurro) sia per una possibile nuova collocazione tattica.

Cristian Chivu lavora a una squadra dinamica, nella quale Calhanoglu potrebbe agire anche alle spalle dei due attaccanti o in una coppia di trequartisti alle spalle di Lautaro Martinez. Il giocatore turco ha già fatto il "10" negli anni del Milan e del Leverkusen, può essere l'uomo giusto per il nuovo tecnico perché sa inventare e segnare, ma anche ripiegare e sacrificarsi.

Uno sforzo per reinventarsi verrà chiesto anche agli altri. Barella dovrà passare alla mediana a due, mentre Frattesi, Mkhitaryan e Sucic "fluttueranno" tra il ruolo di interno e di trequartista a seconda di esigenze e rotazioni.