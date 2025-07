Ora è ufficiale, Richard Rios è un nuovo giocatore del Benfica. Il club portoghese ha annunciato l'acquisto del centrocampista colombiano dal Palmeiras per 27 milioni di euro (più 420mila euro destinati ai club dove è cresciuto).

Rios, accostato sul mercato nelle scorse settimane a Inter e Roma, ha firmato fino al 30 giugno 2030. Nel contratto è presente una clausola rescissoria da 100 milioni di euro.

"È una felicità immensa per me e la mia famiglia. Giocare in Europa era un sogno, farlo in un club così grande come il Benfica è gratificante", le prime parole di Rios da giocatore del Benfica.