Evan Ferguson, nuovo attaccante della Roma, ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso del livello del campionato di Serie A, ma non solo. Di seguito le sue parole: “Non è un campionato facile. Rispetto alla Premier League, sicuramente non è un campionato facile. Agli italiani piace curare la fase difensiva, per cui sono sicuro che non sarà facile per me, anche considerando il clima caldo a cui dovrò abituarmi”.