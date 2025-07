Una delle poche note liete del campionato della Sampdoria in Serie B è stata Ebenezer Akinsanmiro. Per questo, si legge sul Corriere dello Sport, l'Inter ha voluto mantenere il controllo sul ragazzo, cedendolo in prestito con diritto di riscatto al Pisa, ma tenendosi un controriscatto.

Il giocatore ha già svolto le visite mediche e da un paio di giorni è al lavoro in ritiro. C'è anche un retroscena su di lui: nel gennaio 2023 fu infatti strappato alla concorrenza di Real Madrid e Liverpool, da allora è cresciuto tantissimo prima in Primavera 1 e poi in Serie B.