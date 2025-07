Sul Corriere della Sera, edizione di Bergamo, c'è un focus dedicato al caso di Ademola Loookman. L'Inter chiede tempo, si legge, anche se Oaktree ha dato il benestare per un rilancio dall'offerta iniziale. L'Atalanta sta cercando sostituti, non solo del nigeriano ma anche di Retegui, la cui valutazione da 65 milioni di euro ha però sfalsato il mercato dei possibili obiettivi.

Così Raspadori d'improvviso costa 40 milioni di euro, nonostante 1.546 minuti e 6 gol sentati contro i 20 dell'atalantino, che la Dea valuta 50. Anche Samuel Lino è arrivato a 30 milioni, mnetre Antonio Nusa ne vale 35. Stesso discorso per Diego Moreira dello Strasburgo.

I bergamaschi stanno quindi prendendo tempo e valutano nel frattempo il rientrante El Bilal Touré e le condizioni di Scamacca. Dovesse dimostrare di stare bene, semplicemente si andrà su Simeone come vice (5 milioni) oppure su Krstovic, che però ne vale 30.

In compenso, visti anche i 28 anni che compirà a breve, Lookman viene valutato attorno a quota 50 invece degli iniziali 60. C'è aria di addio: ieri un gruppo di pensionati atalantini gli ha rivolto un toccante saluto all'uscita da Zingonia (al termine delle terapie per lo stiramento al polpaccio) e il ragazzo si è commosso. L'Inter rilancerà di 2-3 milioni, ma non basterà a coprire un gap che oggi è di una decina. Anche per questo l'attaccante potrebbe forzare la mano. Come sostituto occhio anche a Chiesa, a cui la Dea sta chiedendo di dimezzarsi lo stipendio da 5 milioni netti l'anno. C'è anche la concorrenza del Napoli, il cartellino costa attorno ai 12 milioni.