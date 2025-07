L'ex calciatore oggi opinionista sportivo, Jeda, è tornato a parlare di Serie A ai microfoni della testata sportiva News.Superscommesse.it. Diversi gli argomenti trattati, dalla favorita della prossima stagione fino ai primi passi delle neopromosse in massima serie. Nel seguente estratto, le considerazioni di Jeda sulla nuova Inter di Cristian Chivu, intenzionata a chiudere quanto prima l’affare Ademola Lookman.

Anche l'Inter è alle prese con le trattative di mercato, con l'obiettivo di acquistare Ademola Lookman dall'Atalanta. Pur ricominciando da Christian Chivu, resta la principale antagonista del Napoli per il prossimo campionato?

“Con Chivu inizia un nuovo ciclo per l'Inter ed è stato giusto cominciare tutto daccapo, considerando che Inzaghi aveva scelto di cambiare rotta. La guida tecnica del nuovo allenatore richiede tempo, questo è un aspetto che va compreso prima di ogni altro, perché inculcare le proprie idee a tanti nuovi giocatori e creare un'identità del gruppo è un processo piuttosto lungo. Il vantaggio è poter disporre di un ambiente in cui molti si conoscono e giocano insieme da tanto tempo, per cui questo è un aspetto importantissimo per continuare a mantenere certi equilibri. La società è in piena fase di mercato e, indipendentemente dalle scelte, c'è il bisogno di portare qualche volto nuovo per dare slancio a un organico che resta ugualmente competitivo. Il discorso cambierebbe un bel po' se dovessero andare via certi giocatori chiave, tra cui Çalhanoğlu di cui si sta facendo un gran parlare; se lui vorrà andare via, è chiaro che non si potrà combattere contro il suo volere, ma se deciderà di restare all'Inter tutti saranno felici di averlo ancora in squadra. Su Lookman è scontato dire che sia un giocatore di grande qualità, perché andrebbe a migliorare sotto tutti gli aspetti una squadra già forte. Sarebbe una sfida affascinante anche per lui. Se devo scegliere l'avversario che di più può impensierire il Napoli per lo scudetto, direi senz'altro l'Inter”.