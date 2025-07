Ashley Young, che ha compiuto 40 anni da pochi giorni, proseguirà la sua carriera nel mondo del calcio. Pochi istanti fa l'ex Inter è stato annunciato dall'Ipswich Town, club di Championship. Di seguito il comunicato del club: “L'Ipswich Town è lieto di annunciare l'ingaggio di Ashley Young. Ashley si unisce a noi con un contratto annuale dopo aver trascorso la maggior parte della sua carriera in Premier League con squadre del calibro di Manchester United, Aston Villa ed Everton. Ha collezionato un totale di 750 presenze in carriera con i club, segnando 88 gol e vincendo Premier League, FA Cup ed Europa League durante la sua permanenza all'Old Trafford. Ora centrocampista o terzino, Ashley ha anche vinto uno scudetto durante un periodo in Italia con l'Inter".