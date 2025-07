Dopo due stagioni, Koni de Winter si appresta a salutare il Genoa. Secondo il quotidiano belga Het Nieuwsblad, infatti, il difensore centrale del Grifone classe 2002 ha raggiunto un accordo personale con l'Inter, che ora deve mettersi al tavolo col club rossoblu per definire il prezzo per la cessione del giocatore. Il quotidiano belga indica che l'Inter proverà ad abbassare la richiesta del Genoa di 25 milioni di euro, e che per procedere al suo ingaggio può effettuare delle operazioni in uscita. Ci vorrà quindi un po' di pazienza, ma l'operazione, assicurano in Belgio, è in corso.

Arrivato in Italia nel 2018, quando si trasferì alla Juventus dallo Zuite Waregem, De Winter ha militato nell'Empoli prima di trasferirsi al Genoa, che lo ha acquisito a titolo definitivo la scorsa estate per otto milioni di euro. Il giocatore vanta anche tre presenze con la Nazionale maggiore belga.