Il 30 luglio Ademola Lookman dovrebbe tornare a disposizione dopo lo stiramento accusato al polpaccio sinistro nei giorni scorsi. Come riportato dal Corriere di Bergamo, resta da capire se l'attaccante nigeriano sarà convocato per le amichevoli in programma ad inizio agosto in Germania.

L'Atalanta chiede all'Inter ancora di colmare il gap da 10 milioni di euro tra domanda e offerta. La Dea ha provato a inserire nell'affare Francesco Pio Esposito, considerato però incedibile da Marotta.

Un primo contatto tra le parti comunque c'è stato e nei prossimi giorni ne sono attesi altri. Gli agenti di Lookman proveranno a sbloccare la situazione, sullo sfondo resta sempre l'Atletico Madrid con cui l'Atalanta ha chiuso le cessioni di Ruggeri e Musso.

Il giocatore però è disposto a tutto pur di raggiungere l'Inter, la speranza è che si possa risolvere tutto entro fine mese senza arrivare ad una rottura tra le parti coinvolte.