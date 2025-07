Il centrocampista 18enne italo-cubano Matteo Lontani è un nuovo giocatore dello Spezia: contratto fino al 30 giugno 2027. Ecco il nuovo colpo della dirigenza bianconera, che ora, assicura il quotidiano La Nazione, tramite l'opera del direttore sportivo Stefano Melissano conta di ingaggiare due difensori centrali di livello. Per il greco Christos Alexiou, classe 2005, di proprietà dell’Inter, occorrerà attendere a inizio agosto, mentre è in dirittura l’ingaggio di Marco Curto, classe 1999, di proprietà del Como, tornato in auge dopo il mancato arrivo di Giorgio Cittadini.