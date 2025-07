Secondo il Corriere dello Sport, l'Inter ha bussato nuovamente alle porte del Cesena provando a chiedere il giovane e talentuoso centrocampista della formazione romagnola Tommaso Berti per inserirlo nella formazione Under 23. Berti, però, ha declinato l'offerta in quanto non intenzionato a scendere di categoria. Diverse squadre di Serie A e B hanno nel mirino il ragazzo classe 2004.