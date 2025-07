I margini dell'Inter per l'operazione Lookman non sono strettamente legati agli addii, ma possono dare una mano e produrre l'accelerata decisiva. Questo asserisce oggi La Gazzetta dello Sport, secondo cui a seguito della prima proposta dei nerazzurri da 40 milioni di euro per il cartellino ne servirà un'altra. E se si tratterrà di ritoccare la parte fissa di 2-3 milioni, l'Inter non si tirerà indietro.

La dirigenza ha incassato 10 milioni per Aleksandar Stankovic, più una percentuale del 10% sulla futura rivendita e l'opzione per la "recompra" da 23 milioni nel 2026 e 25 nel 2027. Altri 8 milioni potrebbero arrivare da Taremi (Leeds, Fulham e West Ham in prima fila) e ancora 15 complessivi tra Sebastiano Esposito e Buchanan, più altri 18-20 da Asllani. Valutazione, quest'ultima, che ha finora scoraggiato la Fiorentina. Inoltre il centrocampista albanese ha finora rifiutato le destinazioni estere, vedi il Betis.

Tutte le operazioni in uscita aiuteranno anche in vista di obiettivi finiti al momento in secondo piano, soprattutto Leoni, per il quale l'Inter resta in corsa ed è pronta a muoversi.