La telenovela turca su Hakan Calhanoglu si è chiusa con le parole di Gordon Stipic, agente del giocatore, ma il Corriere della Sera non risparmia giudizi non proprio positivi al calciatore. Quella di questa estate, infatti, è una storia a cui il giocatore ha contribuito (secondo il quotidiano) a diffondere. Non è stata certo un'allucinazione collettiva e anche le parole di Stipic nascondono il fatto che, semplicemente, né Galatasaray né Fenerbahçe hanno mostrato risorse sufficienti per presentare un'offerta all'Inter.

Ora per Marotta c'è sta studiare il dossier Lookman. Bisognerà avvicinarsi ai 50 milioni richiesti dall'Atalanta, altrimenti a fine mese (quando lo stiramento che ha colpito il giocatore guarirà) si rischierà al punto di rottura, perché Lookman dovrebbe mettersi a disposizione di Juric per le amichevoli (il 2 agosto ce n'è una col Lipsia).

Come sostituto del nigeriano, occhio a Federico Chiesa: al momento l'ostacolo è l'ingaggio da 5 milioni più bonus.