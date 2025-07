Alessio Tacchinardi, interpellato dai colleghi di Tuttojuve.com, ha parlato delle prospettive della lotta Scudetto: "Se la Juve dovesse riuscire a rinforzarsi in questo modo, di certo non finisce fuori a marzo da tutto. Sarebbe lì a giocarsela con tutti fino alla fine, potrebbe arrivare in fondo come Napoli e Inter. Deve tornare quella mentalità per competere. Poi con un Yildiz così, per me quel ragazzo farà una super stagione. Sta diventando un leader, questa è la percezione che ho nel vederlo in campo. Il Milan non mi fa paura".