L'agente FIFA Patrick Bastianelli ha speso parole importanti nei riguardi di Cristian Chivu ai microfoni di Sky Sport: "Grandi meriti bisogna darli proprio al Parma che gli ha dato un’opportunità in una situazione non semplice, dove un’altra società sarebbe andata su un allenatore con più esperienza. Invece, consapevole che Chivu è un allenatore bravo, lo ha preso e lui ha fatto un capolavoro, perché non era semplice riuscire a ottenere l’obiettivo della salvezza in quel momento, perché il Parma era in grande difficoltà, con degli scontri contro le big", le parole riprese da ParmaLive.it.