Spuntano nuove possibilità per Mehdi Taremi. L'attaccante nerazzurro ha la valigia in mano, come spiega anche La Gazzetta dello Sport ci sono parecchi estimatori in Premier League, dove si sono mosse Fulham e West Ham ma anche il neopromosso Leeds che ha preso informazioni sull'iraniano.

Il giocatore dovrebbe presentarsi regolarmente al raduno di Appiano Gentile sabato, dopo la riapertura dello spazio aereo da parte dell'Iran. L'Inter conta però di incassare almeno 8 milioni dalla sua cessione e l'attaccante, che non si metterà di traverso davanti a una cessione, ha chiesto solo di poter continuare a giocare in Europa.