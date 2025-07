L'Inter Under 23 nascerà formalmente oggi, dopo che il Consiglio Federale delle ore 12 andrà a integrare la nuova squadra nell'organico della Serie C. La formazione nerazzurra, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, è già in ritiro a Riscone di Brunico. Verrà ripescata con il Ravenna per riempire le caselle lasciate vuote da Spal e Brescia.

Domani si conoscerà anche il girone d'appartenenza, non sarà lo stesso di Juve Next Gen e Atalanta U23, mentre sabato si sapranno gli abbonamenti della Coppa Italia Serie C e lunedì 28 ci saranno i calendari del torneo, al via nel weekend del 24 agosto.