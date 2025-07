Al momento la questione Lookman non è cambiata, come riporta oggi Fabrizio Romano sul suo canale Youtube. Resta la volontà del giocatore e l'accordo con l'Inter, così come la volontà dell'Inter di non andare oltre 40 milioni e dell'Atalanta di chiederne 50.

Da chi è vicino a Lookman la trattativa viene raccontata come una partita a scacchi in cui ogni parte ha le sue ragioni. L'Inter credeva che quelle fossero le condizioni per prendere il giocatore, l'Atalanta vuole comprensibilmente una cifra più alta e il giocatore crede di aver fatto di tutto e di più per la Dea, in campo e fuori, anche non andando al PSG, oltre a fare il suo meglio pure quando ci sono stati problemi con Gasperini. L'Atalanta cerca ancora il sostituto, vedremo se l'Inter migliorerà la sua offerta, facendo un passo decisivo.