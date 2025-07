Su Tuttosport si dedica spazio al ritorno in Italia di Hakan Calhanoglu, avvenuto nella giornata di ieri. Secondo il quotidiano, quella del giocatore turco è stata una chiusura del cerchio "intelligente e sicuramente pratica". Il calciatore si è tolto dal mercato e ha professato affetto per la maglia nerazzurra, oltre che fame di vittorie e affetto per il capitano Lautaro Martinez. Certo resta agli atti il flirt con il Galatasaray, le parole del padre di Calhanoglu, l'incontro col vice-presidente della società turca, anche se poi non c'erano i soldi nemmeno per mettere sul piatto 10 milioni per il cartellino.

La gestione mediatica del calciatore è stata, si legge, dialetticamente ineccepibile, anche più unica che rara perché nessun tesserato può di norma rilasciare dichiarazioni ufficiali solo perché fermato ai cancelli di Appiano, per quanto le parole fossero in linea con l'idea della società. Pare però che Calhanoglu abbia voluto scaricare da subito pensieri e tensioni, prima di iniziare al meglio l'annata.