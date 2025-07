Se per Pio Esposito la volontà dell'Inter è quella di tenerlo e di farne un cardine del gioco di Cristian Chivu, il destino del fratello Sebastiano sarà differente. Nel corso dell'Intervista rilasciata a Radio CRC, l'agente Mario Giuffredi ha infatti chiarito che il classe 2002 lascerà il club nerazzurro: "Su di lui c’erano la Fiorentina e il Cagliari che erano molto vicine al giocatore ma alla fine le trattative si sono rallentate. Il calciomercato è fatto di accelerazioni e decelerazioni e noi abbiamo accelerato per il trasferimento ma poi ci sono state delle problematiche che ci hanno fermato. Sebastiano Esposito andrà comunque in un’altra squadra".