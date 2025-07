L'attaccante danese David Stückler, di proprietà della Cremonese e nell'ultima stagione alla Giana Erminio in Serie C, è nel mirino del Vicenza, club che ha dichiarate ambizioni di promozione nel probabile Girone A della prossima Serie C. Il club biancorosso, come riferisce Biancorossi.net, sfida l'Inter, pronta ad affondare il colpo per inserirlo nell'U23 di Vecchi.