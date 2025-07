Gli ammortamenti legati al costo del cartellino dei giocatori professionisti rimarranno calcolati su cinque anni anche se potranno essere sottoscritti contratti della durata di otto anni. È quanto prevede un emendamento al DL Sport secondo quanto riferisce Calcio e Finanza: un emendamento, presentato dalla deputata di Azione Valentina Grippo e approvato alla VII Commissione della Camera, chiarifica l'aspetto.

Ecco cosa si legge: "Per i contratti di atleti professionisti, le società sportive si conformano alle disposizioni delle federazioni internazionali in materia di sostenibilità finanziaria, e in particolare alle regole sull’ammortamento dei costi di acquisizione, che non possono essere superiori a cinque esercizi finanziari". In questo modo, quindi, nel caso in cui l’emendamento venisse approvato anche nei successivi passaggi parlamentari, gli ammortamenti resteranno comunque spalmati su cinque anni, adeguandosi così alle regole UEFA in chiave Fair Play Finanziario.